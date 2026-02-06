Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
06.02.2026 15:59:28
Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus
Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 3 624,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 535,304 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 3 628,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 628,05 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 579,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 629,23 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 1,03 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 3 751,29 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 3 498,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 827,76 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,013 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell United Internet (+ 2,55 Prozent auf 28,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,08 Prozent auf 46,10 EUR), Infineon (+ 1,67 Prozent auf 42,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,88 Prozent auf 115,00 EUR) und HENSOLDT (+ 0,85 Prozent auf 77,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Bechtle (-9,10 Prozent auf 38,18 EUR), Nagarro SE (-3,89 Prozent auf 60,50 EUR), CANCOM SE (-3,64 Prozent auf 25,15 EUR), Siemens Healthineers (-2,89 Prozent auf 41,37 EUR) und IONOS (-1,36 Prozent auf 25,45 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 374 147 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,107 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nagarro SE
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|37,90
|-9,46%
|CANCOM SE
|24,95
|-3,85%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Elmos Semiconductor
|117,40
|3,35%
|freenet AG
|31,94
|1,14%
|HENSOLDT
|78,30
|2,89%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|IONOS
|25,60
|-1,16%
|Nagarro SE
|60,95
|-2,79%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|46,10
|3,55%
|TeamViewer
|5,70
|2,43%
|United Internet AG
|27,74
|1,54%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 619,60
|-0,23%
