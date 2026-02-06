Nagarro Aktie

Nagarro Aktie

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

XETRA-Handel im Blick 06.02.2026 15:59:28

Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Der Handel in Frankfurt verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 3 624,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 535,304 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 3 628,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 628,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 579,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 629,23 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 1,03 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 3 751,29 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 3 498,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 827,76 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,013 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell United Internet (+ 2,55 Prozent auf 28,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,08 Prozent auf 46,10 EUR), Infineon (+ 1,67 Prozent auf 42,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,88 Prozent auf 115,00 EUR) und HENSOLDT (+ 0,85 Prozent auf 77,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Bechtle (-9,10 Prozent auf 38,18 EUR), Nagarro SE (-3,89 Prozent auf 60,50 EUR), CANCOM SE (-3,64 Prozent auf 25,15 EUR), Siemens Healthineers (-2,89 Prozent auf 41,37 EUR) und IONOS (-1,36 Prozent auf 25,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 374 147 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,107 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu IONOS

Analysen zu Nagarro SE

27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 37,90 -9,46% Bechtle AG
CANCOM SE 24,95 -3,85% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 30,26 -0,88% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 117,40 3,35% Elmos Semiconductor
freenet AG 31,94 1,14% freenet AG
HENSOLDT 78,30 2,89% HENSOLDT
Infineon AG 42,29 2,75% Infineon AG
IONOS 25,60 -1,16% IONOS
Nagarro SE 60,95 -2,79% Nagarro SE
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens Healthineers AG 41,41 -2,20% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 46,10 3,55% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,70 2,43% TeamViewer
United Internet AG 27,74 1,54% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 619,60 -0,23%

