Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent leichter bei 3 834,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 589,628 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,105 Prozent schwächer bei 3 833,46 Punkten in den Handel, nach 3 837,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 847,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 829,64 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 552,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 684,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der TecDAX auf 3 491,09 Punkte taxiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 3,62 Prozent auf 120,20 EUR), Infineon (+ 1,52 Prozent auf 42,30 EUR), CANCOM SE (+ 1,25 Prozent auf 28,25 EUR), IONOS (+ 1,25 Prozent auf 28,45 EUR) und Bechtle (+ 0,92 Prozent auf 43,84 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-7,32 Prozent auf 33,42 EUR), Ottobock (-1,97 Prozent auf 69,55 EUR), Nagarro SE (-1,59 Prozent auf 67,90 EUR), Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 256,20 EUR) und Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 90,85 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 064 863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 241,779 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at