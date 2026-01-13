Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|TecDAX-Marktbericht
|
13.01.2026 12:26:50
Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus
Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent leichter bei 3 834,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 589,628 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,105 Prozent schwächer bei 3 833,46 Punkten in den Handel, nach 3 837,50 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 847,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 829,64 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 552,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 684,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der TecDAX auf 3 491,09 Punkte taxiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 3,62 Prozent auf 120,20 EUR), Infineon (+ 1,52 Prozent auf 42,30 EUR), CANCOM SE (+ 1,25 Prozent auf 28,25 EUR), IONOS (+ 1,25 Prozent auf 28,45 EUR) und Bechtle (+ 0,92 Prozent auf 43,84 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-7,32 Prozent auf 33,42 EUR), Ottobock (-1,97 Prozent auf 69,55 EUR), Nagarro SE (-1,59 Prozent auf 67,90 EUR), Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 256,20 EUR) und Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 90,85 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 064 863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 241,779 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 273 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
09.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)