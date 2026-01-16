Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Zum Handelsschluss fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 3 747,21 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 579,496 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,154 Prozent auf 3 777,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 771,79 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 778,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 745,40 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 534,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der TecDAX 3 701,60 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 549,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 612,08 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 11,71 Prozent auf 89,70 EUR), HENSOLDT (+ 3,17 Prozent auf 92,85 EUR), Bechtle (+ 2,23) Prozent auf 44,96 EUR), SMA Solar (+ 1,69 Prozent auf 33,78 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,30 Prozent auf 16,38 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,33 Prozent auf 47,62 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 27,05 EUR), Nagarro SE (-2,57 Prozent auf 68,20 EUR), freenet (-2,07 Prozent auf 28,32 EUR) und United Internet (-2,00 Prozent auf 28,44 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 869 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 234,663 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

