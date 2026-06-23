SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX aktuell
|
23.06.2026 09:29:30
Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent tiefer bei 3 922,95 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 525,349 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,329 Prozent auf 3 957,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 970,95 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 899,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 961,87 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 4 036,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 435,36 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 762,37 Punkten gehandelt.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 216,00 EUR), QIAGEN (+ 1,20 Prozent auf 32,44 EUR), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 133,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,83 Prozent auf 31,52 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 26,24 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,82 Prozent auf 97,85 EUR), AIXTRON SE (-4,73 Prozent auf 57,56 EUR), Elmos Semiconductor (-4,56 Prozent auf 180,00 EUR), Siltronic (-4,15 Prozent auf 92,30 EUR) und PVA TePla (-3,97 Prozent auf 41,62 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 525 727 Aktien gehandelt. Mit 156,616 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
10:09
|EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:09
|EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
22.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.06.26
|XETRA-Handel: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)