Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent tiefer bei 3 922,95 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 525,349 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,329 Prozent auf 3 957,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 970,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 899,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 961,87 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 4 036,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 435,36 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 762,37 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 216,00 EUR), QIAGEN (+ 1,20 Prozent auf 32,44 EUR), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 133,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,83 Prozent auf 31,52 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 26,24 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,82 Prozent auf 97,85 EUR), AIXTRON SE (-4,73 Prozent auf 57,56 EUR), Elmos Semiconductor (-4,56 Prozent auf 180,00 EUR), Siltronic (-4,15 Prozent auf 92,30 EUR) und PVA TePla (-3,97 Prozent auf 41,62 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 525 727 Aktien gehandelt. Mit 156,616 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at