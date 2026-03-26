Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Entwicklung
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26.03.2026 09:29:40
Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,20 Prozent schwächer bei 3 435,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 510,107 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,566 Prozent tiefer bei 3 457,82 Punkten in den Handel, nach 3 477,52 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 458,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 434,89 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,47 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 754,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der TecDAX bei 3 586,84 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 3 727,91 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 5,20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,79 Prozent auf 41,94 EUR), Siltronic (+ 0,77 Prozent auf 58,65 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,21 Prozent auf 14,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,28 Prozent auf 32,23 EUR) und freenet (-0,53 Prozent auf 26,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Kontron (-10,05 Prozent auf 18,71 EUR), Bechtle (-3,56 Prozent auf 27,06 EUR), Elmos Semiconductor (-2,74 Prozent auf 149,00 EUR), CANCOM SE (-2,55 Prozent auf 21,00 EUR) und Nagarro SE (-2,35 Prozent auf 44,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 192 497 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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