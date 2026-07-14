Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,69 Prozent schwächer bei 3 843,14 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 513,851 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,425 Prozent tiefer bei 3 853,58 Punkten in den Handel, nach 3 870,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 853,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 837,57 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 979,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 548,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 898,94 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,04 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,60 Prozent auf 32,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,56 Prozent auf 86,00 EUR), Siltronic (+ 2,53 Prozent auf 97,35 EUR), Drägerwerk (+ 2,46 Prozent auf 87,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,36 Prozent auf 43,16 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-29,30 Prozent auf 3,49 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,79 Prozent auf 30,68 EUR), IONOS (-2,14 Prozent auf 30,24 EUR), Sartorius vz (-1,92 Prozent auf 244,70 EUR) und SAP SE (-1,35 Prozent auf 138,82 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 287 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 160,632 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at