freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|TecDAX-Entwicklung
|
14.07.2026 09:29:16
Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,69 Prozent schwächer bei 3 843,14 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 513,851 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,425 Prozent tiefer bei 3 853,58 Punkten in den Handel, nach 3 870,03 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 853,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 837,57 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 979,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 548,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 898,94 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,04 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,60 Prozent auf 32,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,56 Prozent auf 86,00 EUR), Siltronic (+ 2,53 Prozent auf 97,35 EUR), Drägerwerk (+ 2,46 Prozent auf 87,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,36 Prozent auf 43,16 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-29,30 Prozent auf 3,49 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,79 Prozent auf 30,68 EUR), IONOS (-2,14 Prozent auf 30,24 EUR), Sartorius vz (-1,92 Prozent auf 244,70 EUR) und SAP SE (-1,35 Prozent auf 138,82 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 287 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 160,632 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX klettert (finanzen.at)
|
10.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,98
|3,34%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,62
|-4,88%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|86,30
|-1,15%
|EVOTEC SE
|3,66
|-11,08%
|freenet AG
|23,86
|0,34%
|IONOS
|30,14
|-1,76%
|SAP SE
|138,60
|-1,16%
|Sartorius AG Vz.
|245,70
|-0,57%
|Siltronic AG
|95,05
|1,60%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|85,15
|2,84%
|TeamViewer
|5,73
|0,70%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|32,24
|3,47%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 828,91
|-1,06%