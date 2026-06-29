SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Blick 29.06.2026 17:58:55

Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Der TecDAX bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 3 850,83 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 517,204 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,558 Prozent auf 3 881,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 860,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 830,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 906,91 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 160,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 3 349,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 873,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,25 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 55,25 EUR), SMA Solar (+ 4,82 Prozent auf 56,55 EUR), HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 67,56 EUR), TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 5,00 EUR) und IONOS (+ 4,07 Prozent auf 27,64 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,56 Prozent auf 26,60 EUR), JENOPTIK (-2,16 Prozent auf 45,24 EUR), freenet (-2,02 Prozent auf 23,32 EUR) und Siltronic (-1,77 Prozent auf 80,55 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 278 461 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 157,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,88 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
06:54 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP Buy UBS AG
19.06.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 26,62 -2,13% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 24,96 -5,20% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,24 -2,43% freenet AG
HENSOLDT 67,72 4,83% HENSOLDT
IONOS 27,52 4,01% IONOS
JENOPTIK AG 45,18 -1,14% JENOPTIK AG
Kontron 23,02 -0,60% Kontron
Nemetschek SE 55,35 5,23% Nemetschek SE
SAP SE 135,94 0,01% SAP SE
Siltronic AG 80,60 -1,29% Siltronic AG
SMA Solar AG 56,45 4,93% SMA Solar AG
TeamViewer 4,99 3,83% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 848,92 -0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen