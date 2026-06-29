SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Performance im Blick
|
29.06.2026 17:58:55
Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab
Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 3 850,83 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 517,204 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,558 Prozent auf 3 881,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 860,16 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 830,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 906,91 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 160,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 3 349,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 873,34 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,25 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 55,25 EUR), SMA Solar (+ 4,82 Prozent auf 56,55 EUR), HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 67,56 EUR), TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 5,00 EUR) und IONOS (+ 4,07 Prozent auf 27,64 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,56 Prozent auf 26,60 EUR), JENOPTIK (-2,16 Prozent auf 45,24 EUR), freenet (-2,02 Prozent auf 23,32 EUR) und Siltronic (-1,77 Prozent auf 80,55 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 278 461 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 157,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,88 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu SAP SE
|06:54
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|26,62
|-2,13%
|Deutsche Telekom AG
|24,96
|-5,20%
|freenet AG
|23,24
|-2,43%
|HENSOLDT
|67,72
|4,83%
|IONOS
|27,52
|4,01%
|JENOPTIK AG
|45,18
|-1,14%
|Kontron
|23,02
|-0,60%
|Nemetschek SE
|55,35
|5,23%
|SAP SE
|135,94
|0,01%
|Siltronic AG
|80,60
|-1,29%
|SMA Solar AG
|56,45
|4,93%
|TeamViewer
|4,99
|3,83%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 848,92
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.