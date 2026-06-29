Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 3 850,83 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 517,204 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,558 Prozent auf 3 881,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 860,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 830,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 906,91 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 160,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 3 349,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 873,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,25 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 55,25 EUR), SMA Solar (+ 4,82 Prozent auf 56,55 EUR), HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 67,56 EUR), TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 5,00 EUR) und IONOS (+ 4,07 Prozent auf 27,64 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,56 Prozent auf 26,60 EUR), JENOPTIK (-2,16 Prozent auf 45,24 EUR), freenet (-2,02 Prozent auf 23,32 EUR) und Siltronic (-1,77 Prozent auf 80,55 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 278 461 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 157,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,88 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at