Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent auf 3 381,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 497,015 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 3 386,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 386,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 378,77 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 622,27 Punkten. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 3 588,24 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 6,71 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 2,16 Prozent auf 28,34 EUR), EVOTEC SE (+ 2,06 Prozent auf 4,36 EUR), ATOSS Software (+ 2,04 Prozent auf 75,20 EUR), JENOPTIK (+ 1,69 Prozent auf 27,70 EUR) und Kontron (+ 1,48 Prozent auf 19,23 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-5,01 Prozent auf 30,92 EUR), Elmos Semiconductor (-4,12 Prozent auf 135,00 EUR), SMA Solar (-3,19 Prozent auf 43,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,19 Prozent auf 47,32 EUR) und Siltronic (-1,61 Prozent auf 51,90 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 283 649 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 166,447 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at