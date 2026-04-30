SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|TecDAX-Marktbericht
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30.04.2026 09:29:18
Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 3 624,27 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 503,571 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,860 Prozent auf 3 593,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 626,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 591,87 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,49 Prozent. Der TecDAX wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 3 384,37 Punkten bewertet. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 3 613,41 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 634,79 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,001 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,60 Prozent auf 73,55 EUR), AIXTRON SE (+ 3,58 Prozent auf 46,29 EUR), Siltronic (+ 2,93 Prozent auf 77,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,57 Prozent auf 181,40 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,20 Prozent auf 5,07 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-2,70 Prozent auf 43,22 EUR), Nemetschek SE (-2,07 Prozent auf 61,50 EUR), 1&1 (-1,34 Prozent auf 22,15 EUR), ATOSS Software (-1,22 Prozent auf 80,80 EUR) und Ottobock (-0,87 Prozent auf 57,10 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 481 576 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 173,826 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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