Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,46 Prozent tiefer bei 3 620,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 569,766 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,436 Prozent auf 3 657,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 673,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 599,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 658,71 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 3 566,78 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Wert von 3 756,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 608,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,113 Prozent abwärts. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 599,15 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 0,37 Prozent auf 21,60 EUR), Nordex (-0,12 Prozent auf 32,18 EUR), Eckert Ziegler (-0,19 Prozent auf 15,70 EUR), Siemens Healthineers (-0,22 Prozent auf 44,55 EUR) und SMA Solar (-0,29 Prozent auf 34,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-4,35 Prozent auf 88,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,05 Prozent auf 36,00 EUR), United Internet (-3,89 Prozent auf 27,16 EUR), Siltronic (-3,81 Prozent auf 50,50 EUR) und Nemetschek SE (-3,69 Prozent auf 76,95 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 098 442 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at