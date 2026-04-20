Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

TecDAX-Marktbericht 20.04.2026 12:26:57

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter

Der TecDAX verbucht aktuell Verluste.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,51 Prozent auf 3 708,82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 532,364 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,953 Prozent auf 3 729,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 765,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 730,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 695,87 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 420,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 646,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 412,85 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 1,28 Prozent auf 174,40 EUR), SMA Solar (+ 0,63 Prozent auf 48,28 EUR), HENSOLDT (+ 0,37 Prozent auf 81,14 EUR), Ottobock (+ 0,34 Prozent auf 59,30 EUR) und Siltronic (+ 0,29 Prozent auf 68,75 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-5,23 Prozent auf 5,35 EUR), SAP SE (-3,48 Prozent auf 150,80 EUR), TeamViewer (-3,19 Prozent auf 5,00 EUR), Nemetschek SE (-3,03 Prozent auf 67,15 EUR) und Kontron (-2,18 Prozent auf 21,50 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 369 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 182,419 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

30.03.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
26.02.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

