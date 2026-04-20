Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
TecDAX-Marktbericht
20.04.2026 12:26:57
Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,51 Prozent auf 3 708,82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 532,364 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,953 Prozent auf 3 729,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 765,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 730,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 695,87 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 420,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 646,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 412,85 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 1,28 Prozent auf 174,40 EUR), SMA Solar (+ 0,63 Prozent auf 48,28 EUR), HENSOLDT (+ 0,37 Prozent auf 81,14 EUR), Ottobock (+ 0,34 Prozent auf 59,30 EUR) und Siltronic (+ 0,29 Prozent auf 68,75 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-5,23 Prozent auf 5,35 EUR), SAP SE (-3,48 Prozent auf 150,80 EUR), TeamViewer (-3,19 Prozent auf 5,00 EUR), Nemetschek SE (-3,03 Prozent auf 67,15 EUR) und Kontron (-2,18 Prozent auf 21,50 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 369 312 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 182,419 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|81,00
|-1,46%
|Deutsche Telekom AG
|29,44
|0,00%
|Elmos Semiconductor
|174,20
|1,99%
|EVOTEC SE
|5,36
|-1,92%
|freenet AG
|27,40
|-0,44%
|HENSOLDT
|80,98
|-0,93%
|Kontron
|21,52
|-1,74%
|Nemetschek SE
|66,90
|-2,83%
|Ottobock
|59,60
|1,71%
|SAP SE
|150,64
|-2,09%
|Siltronic AG
|68,80
|0,58%
|SMA Solar AG
|47,84
|0,46%
|TeamViewer
|4,93
|-3,32%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 708,36
|-1,52%