Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Am ersten Tag der Woche agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,13 Prozent schwächer bei 3 614,76 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 538,741 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,471 Prozent auf 3 636,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 619,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 640,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 603,44 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 820,24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 465,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Stand von 3 785,48 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,263 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,72 Prozent auf 21,28 EUR), HENSOLDT (+ 3,92 Prozent auf 80,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,75 Prozent auf 121,80 EUR), TeamViewer (+ 3,42 Prozent auf 5,90 EUR) und Nagarro SE (+ 3,37 Prozent auf 62,90 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-5,73 Prozent auf 31,26 EUR), Bechtle (-3,11 Prozent auf 36,82 EUR), CANCOM SE (-2,59 Prozent auf 24,40 EUR), Siemens Healthineers (-1,67 Prozent auf 40,71 EUR) und Infineon (-1,43 Prozent auf 41,44 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 328 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,949 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at