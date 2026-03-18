Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,36 Prozent im Minus bei 3 550,41 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 539,731 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,254 Prozent höher bei 3 608,33 Punkten, nach 3 599,19 Punkten am Vortag.

Bei 3 548,03 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 615,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,830 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 721,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 557,82 Punkten berechnet. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 3 850,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,04 Prozent nach unten. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 1,83 Prozent auf 83,65 EUR), TeamViewer (+ 1,77 Prozent auf 4,71 EUR), Drägerwerk (+ 1,39 Prozent auf 87,70 EUR), AIXTRON SE (+ 1,03 Prozent auf 34,30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,82 Prozent auf 14,68 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 32,41 EUR), Sartorius vz (-2,57 Prozent auf 219,80 EUR), Nagarro SE (-2,15 Prozent auf 49,22 EUR), Ottobock (-2,11 Prozent auf 53,35 EUR) und United Internet (-2,07 Prozent auf 25,54 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 682 403 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 194,094 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at