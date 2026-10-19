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Index im Fokus 19.10.2026 09:28:34

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start schwächer

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 4 013,85 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 569,503 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,043 Prozent auf 4 013,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 015,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 027,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 011,03 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 948,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der TecDAX auf 3 770,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 656,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10,75 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 5,95 Prozent auf 203,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,56 Prozent auf 74,70 EUR), Siltronic (+ 0,99 Prozent auf 66,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,80 Prozent auf 30,08 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,78 Prozent auf 12,85 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), EVOTEC SE (-1,79 Prozent auf 2,52 EUR), AIXTRON SE (-1,19 Prozent auf 32,50 EUR), HENSOLDT (-1,16 Prozent auf 86,84 EUR) und Nordex (-0,87 Prozent auf 38,80 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 215 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Eckert & Ziegler 12,93 1,73% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 2,61 2,44% EVOTEC SE
freenet AG 22,78 0,18% freenet AG
HENSOLDT 86,98 -0,89% HENSOLDT
Nemetschek SE 76,40 5,16% Nemetschek SE
Nordex AG 38,26 -1,70% Nordex AG
OHB SE 205,50 7,59% OHB SE
Ottobock 52,00 -2,44% Ottobock
SAP SE 201,25 1,31% SAP SE
Siltronic AG 66,20 1,92% Siltronic AG
TeamViewer 6,98 0,79% TeamViewer
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TecDAX 4 010,90 -0,11%

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