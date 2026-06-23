SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|TecDAX-Kursentwicklung
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23.06.2026 17:59:24
Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,45 Prozent schwächer bei 3 913,55 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 525,349 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,329 Prozent schwächer bei 3 957,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 970,95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 961,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 898,81 Punkten verzeichnete.
TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der TecDAX mit 4 036,09 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 435,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 762,37 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,98 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,18 Prozent auf 71,30 EUR), Bechtle (+ 2,59 Prozent auf 30,86 EUR), TeamViewer (+ 1,95 Prozent auf 5,02 EUR), QIAGEN (+ 1,84 Prozent auf 32,65 EUR) und SAP SE (+ 1,74 Prozent auf 134,52 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,11 Prozent auf 96,45 EUR), AIXTRON SE (-8,28 Prozent auf 55,42 EUR), Siltronic (-7,79 Prozent auf 88,80 EUR), SMA Solar (-7,55 Prozent auf 53,30 EUR) und Nordex (-6,76 Prozent auf 45,54 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 727 034 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 156,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 8,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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