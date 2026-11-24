Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,44 Prozent schwächer bei 3 829,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 535,378 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,085 Prozent schwächer bei 3 882,62 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 885,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 887,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 820,77 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 024,30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 049,23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 459,68 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,67 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 5,41 Prozent auf 128,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,56 Prozent auf 15,14 EUR), Nemetschek SE (+ 3,24 Prozent auf 52,65 EUR), United Internet (+ 3,23 Prozent auf 24,94 EUR) und TeamViewer (+ 3,03 Prozent auf 4,43 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-16,32 Prozent auf 26,81 EUR), JENOPTIK (-9,71 Prozent auf 32,56 EUR), Infineon (-9,68 Prozent auf 43,74 EUR), PVA TePla (-8,46 Prozent auf 24,68 EUR) und Siltronic (-8,42 Prozent auf 50,05 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 783 349 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 8,26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at