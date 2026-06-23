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FTSE 100-Entwicklung 23.06.2026 15:59:05

Verluste in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben

Verluste in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben

Der FTSE 100 zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig verändert.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,19 Prozent leichter bei 10 418,49 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,081 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 438,24 Punkten in den Handel, nach 10 437,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 443,37 Punkte, das Tagestief hingegen 10 332,40 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 466,26 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 9 894,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 758,04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,70 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bunzl (+ 5,52 Prozent auf 26,00 GBP), Babcock International (+ 3,36 Prozent auf 10,18 GBP), Entain (+ 2,71 Prozent auf 5,61 GBP), AstraZeneca (+ 2,65 Prozent auf 136,42 GBP) und BAT (+ 2,44 Prozent auf 45,55 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Antofagasta (-6,17 Prozent auf 37,12 GBP), Glencore (-5,34 Prozent auf 5,29 GBP), Anglo American (-4,94 Prozent auf 37,12 GBP), Fresnillo (-4,72 Prozent auf 28,66 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-4,40 Prozent auf 13,79 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 52 104 370 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 284,987 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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