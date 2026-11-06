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FTSE 100-Performance im Blick 06.11.2026 12:27:06

Verluste in London: FTSE 100 am Freitagmittag schwächer

Verluste in London: FTSE 100 am Freitagmittag schwächer

Der FTSE 100 notiert am Mittag im negativen Bereich.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 2,24 Prozent auf 10 541,11 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,296 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 10 784,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 782,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 539,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 784,16 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1,76 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 10 541,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 867,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 735,78 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1,25 Prozent auf 117,29 USD), Weir Group (+ 0,93 Prozent auf 23,80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,66) Prozent auf 14,44 GBP), Fresnillo (+ 0,48 Prozent auf 25,07 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 0,30 Prozent auf 40,64 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen BT Group (-5,00 Prozent auf 2,20 GBP), Airtel Africa (-4,70 Prozent auf 2,76 GBP), WPP 2012 (-4,20 Prozent auf 4,01 GBP), RELX (-4,18 Prozent auf 29,55 GBP) und Experian (-4,18 Prozent auf 30,01 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 683 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 270,754 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 152,00 2,70% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BT Group plc 2,60 -5,46% BT Group plc
Coca-Cola European Partners PLC 104,00 0,00% Coca-Cola European Partners PLC
Coca-Cola HBC AG 48,85 -1,11% Coca-Cola HBC AG
Experian PLC 36,20 -2,16% Experian PLC
Fresnillo PLC 30,72 1,99% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 15,62 1,07% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,15 -0,43% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,94 -2,34% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 17,31 1,82% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Smiths PLC 30,80 -1,28% Smiths PLC
Weir Group PLC 28,20 1,44% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 4,89 -1,21% WPP 2012 PLC

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