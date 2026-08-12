Marks & Spencer Aktie

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WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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FTSE 100-Performance im Blick 12.08.2026 17:58:27

Verluste in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Verluste in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der FTSE 100 zeigte sich letztendlich kaum verändert.

Am Mittwoch schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10 833,15 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,253 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 844,19 Punkten, nach 10 844,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 809,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 863,81 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,623 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 497,29 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 10 265,32 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 147,81 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Admiral Group (+ 2,90 Prozent auf 38,28 GBP), 3i (+ 2,59 Prozent auf 28,13 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,54 Prozent auf 159,75 USD), Endeavour Mining (+ 2,51 Prozent auf 42,88 GBP) und Fresnillo (+ 2,31 Prozent auf 30,16 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Burberry (-4,23 Prozent auf 11,21 GBP), Marks Spencer (-4,01 Prozent auf 3,86 GBP), Reckitt Benckiser Group (-2,76 Prozent auf 51,38 GBP), IG Group (-2,59 Prozent auf 13,54 GBP) und RELX (-2,57 Prozent auf 25,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 69 783 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 307,060 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

3i plc 32,51 -0,12% 3i plc
Admiral Group PLC 45,36 -0,09% Admiral Group PLC
Babcock International 13,85 -0,07% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 147,00 -5,16% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Burberry plc 12,85 -0,08% Burberry plc
Endeavour Mining PLC 48,51 -0,21% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 33,20 -0,48% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 17,95 -0,12% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,68 -0,06% IG Group Holdings PLC
InterContinental Hotels Group plc 138,25 -0,11% InterContinental Hotels Group plc
Lloyds Banking Group 1,35 0,07% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,58 0,00% Marks & Spencer plc
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 60,16 -0,10% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,96 -0,13% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 772,67 -0,56%

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