Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|FTSE 100-Performance im Blick
|
12.08.2026 17:58:27
Verluste in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus
Am Mittwoch schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10 833,15 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,253 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 844,19 Punkten, nach 10 844,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 809,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 863,81 Zählern.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,623 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 497,29 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 10 265,32 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 147,81 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Admiral Group (+ 2,90 Prozent auf 38,28 GBP), 3i (+ 2,59 Prozent auf 28,13 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,54 Prozent auf 159,75 USD), Endeavour Mining (+ 2,51 Prozent auf 42,88 GBP) und Fresnillo (+ 2,31 Prozent auf 30,16 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Burberry (-4,23 Prozent auf 11,21 GBP), Marks Spencer (-4,01 Prozent auf 3,86 GBP), Reckitt Benckiser Group (-2,76 Prozent auf 51,38 GBP), IG Group (-2,59 Prozent auf 13,54 GBP) und RELX (-2,57 Prozent auf 25,41 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 69 783 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 307,060 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu IG Group Holdings PLC
|
12.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
12.08.26
|LSE-Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
10.08.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
Analysen zu IG Group Holdings PLC
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|32,51
|-0,12%
|Admiral Group PLC
|45,36
|-0,09%
|Babcock International
|13,85
|-0,07%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|147,00
|-5,16%
|Burberry plc
|12,85
|-0,08%
|Endeavour Mining PLC
|48,51
|-0,21%
|Fresnillo PLC
|33,20
|-0,48%
|HSBC Holdings plc
|17,95
|-0,12%
|IG Group Holdings PLC
|15,68
|-0,06%
|InterContinental Hotels Group plc
|138,25
|-0,11%
|Lloyds Banking Group
|1,35
|0,07%
|Marks & Spencer plc
|4,58
|0,00%
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|60,16
|-0,10%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,96
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 772,67
|-0,56%