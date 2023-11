Verluste in London: FTSE 100 beginnt Handel im Minus

So bewegt sich der FTSE 100 am Dienstag.

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,19 Prozent auf 7 411,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,295 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 425,83 Punkte an der Kurstafel, nach 7 425,83 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 411,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 437,55 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 7 599,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 507,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, lag der FTSE 100 noch bei 7 385,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 büßte der Index bereits um 1,89 Prozent ein. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 206,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Informa (+ 4,44 Prozent auf 7,33 GBP), Glencore (+ 3,23 Prozent auf 4,44 GBP), ConvaTec (+ 1,92 Prozent auf 2,13 GBP), Anglo American (+ 1,45 Prozent auf 20,61 GBP) und DCC (+ 1,41 Prozent auf 47,32 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-3,16 Prozent auf 8,63 GBP), D S Smith (-2,39 Prozent auf 2,90 GBP), Rolls-Royce (-2,35 Prozent auf 2,35 GBP), M&G (-1,49 Prozent auf 2,05 GBP) und Kingfisher (-1,44 Prozent auf 2,26 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 180 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,329 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

