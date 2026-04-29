Verluste in London: FTSE 100 fällt zum Handelsende zurück

Zum Handelsende sank der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,16 Prozent auf 10 213,11 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,951 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 332,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 332,79 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 188,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 338,25 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1,59 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 9 967,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 171,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 463,46 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit DCC (+ 9,29 Prozent auf 58,80 GBP), Intertek (+ 3,72 Prozent auf 47,66 GBP), WPP 2012 (+ 3,68) Prozent auf 2,68 GBP), Rightmove (+ 1,17 Prozent auf 4,39 GBP) und Barclays (+ 1,04 Prozent auf 4,31 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen StJamess Place (-5,99 Prozent auf 11,78 GBP), GSK (-5,42 Prozent auf 19,18 GBP), Fresnillo (-3,95 Prozent auf 31,12 GBP), Ocado Group (-3,94 Prozent auf 1,94 GBP) und Howden Joinery Group (-3,82 Prozent auf 7,69 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 145 719 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 261,687 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,83 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at