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LSE-Handel im Fokus 03.11.2026 15:58:51

Verluste in London: FTSE 100 gibt am Dienstagnachmittag nach

Verluste in London: FTSE 100 gibt am Dienstagnachmittag nach

Der FTSE 100 verbucht aktuell Verluste.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 10 678,67 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,259 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10 761,30 Punkte an der Kurstafel, nach 10 761,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 761,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 678,39 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 10 461,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 857,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 701,37 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,31 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Hiscox (+ 2,44 Prozent auf 19,29 GBP), Balfour Beatty (+ 1,94 Prozent auf 8,92 GBP), 3i (+ 1,38) Prozent auf 25,63 GBP), Haleon (+ 1,33 Prozent auf 3,28 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 1,33 Prozent auf 122,10 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Coca-Cola European Partners (-3,61 Prozent auf 111,41 USD), Endeavour Mining (-2,89 Prozent auf 36,26 GBP), Sage (-2,88 Prozent auf 11,45 GBP), JD Sports Fashion (-2,68 Prozent auf 0,94 GBP) und Associated British Foods (-2,65 Prozent auf 18,92 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 91 636 467 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 274,828 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 31,69 2,69% 3i plc
Associated British Foods plc 24,00 5,26% Associated British Foods plc
Balfour Beatty plc 10,40 -0,95% Balfour Beatty plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 152,00 5,56% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,96 2,06% Barratt Developments PLC
Coca-Cola European Partners PLC 103,20 3,82% Coca-Cola European Partners PLC
Endeavour Mining PLC 45,09 4,69% Endeavour Mining PLC
Haleon PLC 4,07 3,22% Haleon PLC
Hiscox Ltd 23,86 3,56% Hiscox Ltd
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,16 2,20% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,18 4,67% Lloyds Banking Group
Sage PLC 14,30 2,88% Sage PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 45,80 -1,35% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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