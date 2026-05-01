Verluste in London: FTSE 100 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Am Freitag steht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,64 Prozent im Minus bei 10 312,68 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,933 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10 378,35 Punkten, nach 10 378,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 294,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 378,35 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,634 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 364,79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 223,54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, lag der FTSE 100 bei 8 496,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,63 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Pearson (+ 2,27 Prozent auf 11,06 GBP), DCC (+ 2,26 Prozent auf 56,65 GBP), Whitbread (+ 1,39 Prozent auf 22,65 GBP), Ocado Group (+ 1,35 Prozent auf 2,00 GBP) und Unilever (+ 1,29 Prozent auf 43,53 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Weir Group (-4,73 Prozent auf 25,29 GBP), NatWest Group (-4,12 Prozent auf 5,61 GBP), Fresnillo (-3,34 Prozent auf 31,27 GBP), United Utilities (-3,16 Prozent auf 14,11 GBP) und Severn Trent (-3,15 Prozent auf 31,66 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 20 785 382 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 265,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at