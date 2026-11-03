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Index-Performance im Blick 03.11.2026 17:58:49

Verluste in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Verluste in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Der FTSE 100 erlitt am Abend Verluste.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel letztendlich um 1,14 Prozent schwächer bei 10 638,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,259 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 761,30 Punkten, nach 10 761,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 638,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 761,32 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 461,95 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 10 857,70 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 9 701,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,91 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Hiscox (+ 2,97 Prozent auf 19,39 GBP), Babcock International (+ 1,55 Prozent auf 10,48 GBP), 3i (+ 1,34 Prozent auf 25,62 GBP), WPP 2012 (+ 1,27 Prozent auf 4,13 GBP) und Prudential (+ 1,18 Prozent auf 9,44 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Endeavour Mining (-4,74 Prozent auf 35,57 GBP), Barratt Developments (-4,66 Prozent auf 3,19 GBP), Antofagasta (-3,54 Prozent auf 31,38 GBP), Compass Group (-2,87 Prozent auf 33,50 USD) und Glencore (-2,83 Prozent auf 5,04 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 192 770 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,828 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 31,64 -0,35% 3i plc
Antofagasta plc 39,13 -0,33% Antofagasta plc
Babcock International 12,50 -0,24% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 146,00 -3,31% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,98 0,00% Barratt Developments PLC
Compass Group plc 30,44 -0,13% Compass Group plc
Endeavour Mining PLC 47,34 1,22% Endeavour Mining PLC
Glencore plc 6,15 0,65% Glencore plc
Hiscox Ltd 23,74 -0,34% Hiscox Ltd
Lloyds Banking Group 1,16 0,09% Lloyds Banking Group
Prudential plc 11,49 -1,67% Prudential plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,85 -0,23% Shell (ex Royal Dutch Shell)
WPP 2012 PLC 5,06 0,00% WPP 2012 PLC

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