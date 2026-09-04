Verluste in London: FTSE 100 liegt am Freitagnachmittag im Minus

Der FTSE 100 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 10 812,62 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,199 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 831,45 Punkten, nach 10 831,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 791,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 843,12 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,111 Prozent abwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 10 879,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der FTSE 100 10 360,32 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 216,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,66 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 3,43 Prozent auf 1,27 GBP), Computacenter (+ 3,03 Prozent auf 55,33 GBP), Kingfisher (+ 2,45 Prozent auf 3,05 GBP), Burberry (+ 1,87 Prozent auf 11,18 GBP) und Melrose Industries (+ 1,71 Prozent auf 5,06 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Experian (-4,59 Prozent auf 28,08 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,43 Prozent auf 106,50 USD), RELX (-2,28 Prozent auf 26,14 GBP), BP (-2,00 Prozent auf 5,29 GBP) und Sage (-1,92 Prozent auf 10,50 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 21 425 324 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 308,826 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at