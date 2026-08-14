AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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FTSE 100 im Blick 14.08.2026 15:58:45

Verluste in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Verluste in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Aktuell halten sich die Anleger in London zurück.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 10 762,96 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,242 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 772,54 Punkte an der Kurstafel, nach 10 772,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 789,71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 723,66 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,27 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der FTSE 100 10 529,39 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 372,93 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 177,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,16 Prozent. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Experian (+ 4,55 Prozent auf 29,39 GBP), Entain (+ 4,22 Prozent auf 5,69 GBP), Sage (+ 3,84 Prozent auf 10,54 GBP), Pershing Square (+ 2,79 Prozent auf 39,76 GBP) und Computacenter (+ 2,57 Prozent auf 50,65 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-4,98 Prozent auf 35,69 GBP), GSK (-2,67 Prozent auf 18,07 GBP), AstraZeneca (-2,19 Prozent auf 114,51 GBP), Glencore (-2,07 Prozent auf 5,49 GBP) und BAT (-1,59 Prozent auf 41,96 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 15 997 356 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,051 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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04.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
03.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 42,11 -6,03% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 134,65 -1,17% AstraZeneca PLC
Babcock International 14,09 1,66% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158,00 1,94% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BAT PLC (British American Tobacco) 49,41 -0,60% BAT PLC (British American Tobacco)
Computacenter PLC 59,00 0,85% Computacenter PLC
Entain PLC Registered Shs 6,50 1,85% Entain PLC Registered Shs
Experian PLC 33,80 2,42% Experian PLC
Glencore plc 6,38 -2,89% Glencore plc
GSK PLC Registered Shs 21,37 -1,43% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,88 -0,50% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,34 -0,37% Lloyds Banking Group
Pershing Square Holdings 46,20 1,99% Pershing Square Holdings
Sage PLC 12,30 2,50% Sage PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 750,11 -0,21%

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