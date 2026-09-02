Verluste in London: FTSE 100 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Zum Handelsschluss verlor der FTSE 100 im LSE-Handel 0,30 Prozent auf 10 756,45 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,227 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 10 789,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 789,28 Punkten am Vortag.

Bei 10 713,09 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 800,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,630 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 868,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 373,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 116,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,09 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit InterContinental Hotels Group (+ 3,14 Prozent auf 160,80 USD), Fresnillo (+ 1,92 Prozent auf 30,74 GBP), Endeavour Mining (+ 1,90 Prozent auf 45,69 GBP), ConvaTec (+ 1,65 Prozent auf 2,34 GBP) und Standard Chartered (+ 1,61 Prozent auf 22,04 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Kingfisher (-3,82 Prozent auf 2,98 GBP), Computacenter (-3,45 Prozent auf 53,15 GBP), Experian (-3,16 Prozent auf 28,76 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-3,03 Prozent auf 85,68 GBP) und United Utilities (-2,85 Prozent auf 13,62 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 64 599 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 306,013 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at