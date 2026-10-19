Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|FTSE 100 im Blick
|
19.10.2026 12:27:05
Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone
Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,93 Prozent leichter bei 10 780,24 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,286 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 882,26 Punkten, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 771,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 889,90 Zählern.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 659,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 354,57 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,33 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Land Securities Group (+ 1,00 Prozent auf 6,57 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,94 Prozent auf 88,50 GBP), RELX (+ 0,93 Prozent auf 29,41 GBP), Sage (+ 0,89 Prozent auf 11,32 GBP) und BP (+ 0,80 Prozent auf 6,19 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-3,81 Prozent auf 38,93 GBP), 3i (-2,92 Prozent auf 23,96 GBP), Barclays (-2,90 Prozent auf 4,20 GBP), International Consolidated Airlines (-2,12 Prozent auf 4,06 GBP) und Rolls-Royce (-2,12 Prozent auf 13,22 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 14 184 865 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 290,569 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Land Securities Group
Analysen zu Land Securities Group
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|28,41
|-2,27%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|146,00
|-2,01%
|Barclays plc
|4,92
|-3,83%
|Barratt Developments PLC
|3,66
|0,00%
|BP plc (British Petrol)
|7,32
|-1,01%
|HSBC Holdings plc
|16,55
|-1,24%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,85
|-0,94%
|Land Securities Group
|7,71
|0,92%
|Lloyds Banking Group
|1,24
|0,69%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,45
|-1,44%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,86
|0,29%
|Rolls-Royce Plc
|15,60
|-1,44%
|Sage PLC
|13,50
|2,27%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 764,69
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.