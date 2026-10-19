Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,93 Prozent leichter bei 10 780,24 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,286 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 882,26 Punkten, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 771,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 889,90 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 659,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 354,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,33 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Land Securities Group (+ 1,00 Prozent auf 6,57 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,94 Prozent auf 88,50 GBP), RELX (+ 0,93 Prozent auf 29,41 GBP), Sage (+ 0,89 Prozent auf 11,32 GBP) und BP (+ 0,80 Prozent auf 6,19 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-3,81 Prozent auf 38,93 GBP), 3i (-2,92 Prozent auf 23,96 GBP), Barclays (-2,90 Prozent auf 4,20 GBP), International Consolidated Airlines (-2,12 Prozent auf 4,06 GBP) und Rolls-Royce (-2,12 Prozent auf 13,22 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 14 184 865 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 290,569 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at