Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 im Blick 19.10.2026 12:27:05

Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

Der FTSE 100 bewegt sich derzeit im Minus.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,93 Prozent leichter bei 10 780,24 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,286 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 882,26 Punkten, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 771,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 889,90 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 659,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 354,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,33 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Land Securities Group (+ 1,00 Prozent auf 6,57 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,94 Prozent auf 88,50 GBP), RELX (+ 0,93 Prozent auf 29,41 GBP), Sage (+ 0,89 Prozent auf 11,32 GBP) und BP (+ 0,80 Prozent auf 6,19 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-3,81 Prozent auf 38,93 GBP), 3i (-2,92 Prozent auf 23,96 GBP), Barclays (-2,90 Prozent auf 4,20 GBP), International Consolidated Airlines (-2,12 Prozent auf 4,06 GBP) und Rolls-Royce (-2,12 Prozent auf 13,22 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 14 184 865 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 290,569 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Land Securities Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Land Securities Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 28,41 -2,27% 3i plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 146,00 -2,01% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barclays plc 4,92 -3,83% Barclays plc
Barratt Developments PLC 3,66 0,00% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,32 -1,01% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,55 -1,24% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,85 -0,94% International Consolidated Airlines S.A.
Land Securities Group 7,71 0,92% Land Securities Group
Lloyds Banking Group 1,24 0,69% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 102,45 -1,44% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,86 0,29% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 15,60 -1,44% Rolls-Royce Plc
Sage PLC 13,50 2,27% Sage PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 764,69 -1,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen