Verluste in London: FTSE 100 nachmittags in der Verlustzone

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,91 Prozent leichter bei 10 433,67 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,110 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 530,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 529,89 Punkten am Vortag.

Bei 10 530,18 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 404,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,676 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der FTSE 100 10 491,39 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 972,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 735,60 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,85 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 2,31 Prozent auf 48,70 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,07 Prozent auf 49,27 GBP), Tesco (+ 1,35 Prozent auf 4,61 GBP), J Sainsbury (+ 1,29 Prozent auf 3,15 GBP) und Burberry (+ 0,97 Prozent auf 10,94 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Croda International (-4,68 Prozent auf 30,26 GBP), Whitbread (-3,09 Prozent auf 24,49 GBP), Intermediate Capital Group (-2,69 Prozent auf 16,25 GBP), Barclays (-2,69 Prozent auf 5,07 GBP) und Airtel Africa (-2,68 Prozent auf 3,34 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 37 579 838 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,978 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at