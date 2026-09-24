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FTSE 100-Performance im Fokus 24.09.2026 17:58:24

Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Der FTSE 100 notierte heute im negativen Bereich.

Zum Handelsende gab der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,24 Prozent auf 10 679,99 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 3,188 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 705,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 705,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 741,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 666,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,196 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 854,32 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der FTSE 100 10 461,63 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 250,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,32 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 2,99 Prozent auf 0,76 GBP), BP (+ 2,62 Prozent auf 5,72 GBP), Ithaca Energy (+ 2,00 Prozent auf 2,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,70 Prozent auf 36,41 GBP) und Diageo (+ 1,36 Prozent auf 16,43 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Computacenter (-4,38 Prozent auf 52,40 GBP), Rentokil Initial (-4,30 Prozent auf 3,09 GBP), Standard Life (-4,21 Prozent auf 8,87 GBP), Compass Group (-3,58 Prozent auf 29,12 USD) und Kingfisher (-3,19 Prozent auf 3,28 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 95 473 691 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,023 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BP plc (British Petrol) 6,48 -0,71% BP plc (British Petrol)
Compass Group plc 25,68 -0,08% Compass Group plc
Computacenter PLC 63,50 4,10% Computacenter PLC
Diageo plc 19,14 0,45% Diageo plc
HSBC Holdings plc 17,65 0,79% HSBC Holdings plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,29 -2,66% Ithaca Energy PLC Registered Shs
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,91 1,79% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3,78 -1,41% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,27 1,68% Lloyds Banking Group
Rentokil Initial PlcShs 3,59 -0,83% Rentokil Initial PlcShs
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