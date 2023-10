Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Montag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 7 492,21 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,417 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 494,58 Punkten in den Montagshandel, nach 7 494,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 473,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 540,57 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 478,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 256,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, den Wert von 6 991,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0,819 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 206,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BAE Systems (+ 4,53 Prozent auf 10,25 GBP), BP (+ 2,91 Prozent auf 5,20 GBP), Imperial Brands (+ 2,04 Prozent auf 17,03 GBP), Vodafone Group (+ 1,74 Prozent auf 0,76 GBP) und Fresnillo (+ 1,41 Prozent auf 5,31 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Croda International (-7,32 Prozent auf 44,44 GBP), Next (-4,35 Prozent auf 69,00 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-4,16 Prozent auf 90,70 GBP), Marks Spencer (-4,08 Prozent auf 2,21 GBP) und Hargreaves Lansdown (-3,39 Prozent auf 7,42 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 535 729 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 197,960 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at