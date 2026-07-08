Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 1,68 Prozent schwächer bei 10 486,71 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,194 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 666,09 Punkten, nach 10 665,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 666,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 481,97 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,80 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.06.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 373,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 608,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 854,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,38 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 3,46 Prozent auf 4,91 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,01 Prozent auf 30,72 GBP), Centrica (+ 1,00) Prozent auf 1,71 GBP), Admiral Group (+ 0,39 Prozent auf 36,28 GBP) und DCC (+ 0,08 Prozent auf 62,00 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Babcock International (-4,54 Prozent auf 10,30 GBP), Endeavour Mining (-4,48 Prozent auf 36,61 GBP), Standard Chartered (-4,17 Prozent auf 20,37 GBP), Fresnillo (-4,16 Prozent auf 26,10 GBP) und International Consolidated Airlines (-4,13 Prozent auf 4,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 29 128 194 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 294,656 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at