BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Index-Bewegung
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10.08.2026 17:58:46
Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter
Am Montag verlor der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,35 Prozent auf 10 862,50 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,256 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 901,09 Punkten, nach 10 901,09 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 829,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10 910,87 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der FTSE 100 10 497,29 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 233,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 9 095,73 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 3,46 Prozent auf 29,63 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,73 Prozent auf 49,70 EUR), Glencore (+ 2,10 Prozent auf 5,69 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,00 Prozent auf 76,50 GBP) und BP (+ 1,43 Prozent auf 5,25 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Coca-Cola HBC (-4,76 Prozent auf 47,24 GBP), Imperial Brands (-4,55 Prozent auf 26,64 GBP), BAT (-4,37 Prozent auf 42,28 GBP), Vodafone Group (-3,07 Prozent auf 1,17 GBP) und Barratt Developments (-2,53 Prozent auf 3,15 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 75 405 177 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,904 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
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|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
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|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|13,94
|0,58%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|145,00
|0,00%
|Barratt Developments PLC
|3,72
|-1,06%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,57
|-3,86%
|BP plc (British Petrol)
|6,18
|2,56%
|Coca-Cola HBC AG
|54,60
|-3,53%
|Fresnillo PLC
|37,72
|11,80%
|Glencore plc
|6,66
|2,46%
|HSBC Holdings plc
|17,75
|-1,12%
|Imperial Brands plc
|31,20
|-4,03%
|Lloyds Banking Group
|1,34
|-0,19%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|50,05
|2,35%
|Vodafone Group PLC
|1,36
|-2,40%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 862,50
|-0,35%
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