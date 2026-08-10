BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Index-Bewegung 10.08.2026 17:58:46

Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der FTSE 100 zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Am Montag verlor der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,35 Prozent auf 10 862,50 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,256 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 901,09 Punkten, nach 10 901,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 829,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10 910,87 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der FTSE 100 10 497,29 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 233,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 9 095,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 3,46 Prozent auf 29,63 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,73 Prozent auf 49,70 EUR), Glencore (+ 2,10 Prozent auf 5,69 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,00 Prozent auf 76,50 GBP) und BP (+ 1,43 Prozent auf 5,25 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Coca-Cola HBC (-4,76 Prozent auf 47,24 GBP), Imperial Brands (-4,55 Prozent auf 26,64 GBP), BAT (-4,37 Prozent auf 42,28 GBP), Vodafone Group (-3,07 Prozent auf 1,17 GBP) und Barratt Developments (-2,53 Prozent auf 3,15 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 75 405 177 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,904 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Babcock International 13,94 0,58% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,72 -1,06% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,57 -3,86% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,18 2,56% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola HBC AG 54,60 -3,53% Coca-Cola HBC AG
Fresnillo PLC 37,72 11,80% Fresnillo PLC
Glencore plc 6,66 2,46% Glencore plc
HSBC Holdings plc 17,75 -1,12% HSBC Holdings plc
Imperial Brands plc 31,20 -4,03% Imperial Brands plc
Lloyds Banking Group 1,34 -0,19% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 50,05 2,35% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Vodafone Group PLC 1,36 -2,40% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 862,50 -0,35%

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