Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste

Um 15:41 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,18 Prozent auf 10 122,71 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,821 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 140,70 Punkten, nach 10 140,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 152,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 120,57 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 649,03 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 442,87 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 8 224,19 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Whitbread (+ 5,84 Prozent auf 27,35 GBP), Pershing Square (+ 3,70 Prozent auf 48,97 GBP), Ocado Group (+ 3,47 Prozent auf 2,99 GBP), Pearson (+ 2,80 Prozent auf 11,02 GBP) und Sage (+ 1,72 Prozent auf 11,24 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Kingfisher (-3,45 Prozent auf 3,14 GBP), Smith Nephew (-3,39 Prozent auf 12,12 GBP), Rentokil Initial (-3,27 Prozent auf 4,58 GBP), Airtel Africa (-2,25 Prozent auf 3,56 GBP) und Vodafone Group (-2,23 Prozent auf 0,99 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 28 333 193 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 254,432 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie weist mit 4,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at