Verluste in London: FTSE 100 verliert am Donnerstagmittag

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent leichter bei 10 365,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,999 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 476,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 476,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 477,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 365,61 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 2,84 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.03.2026, den Wert von 9 894,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 143,44 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 403,18 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 3,64 Prozent auf 13,70 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,20 Prozent auf 34,32 EUR), Airtel Africa (+ 1,83 Prozent auf 3,68 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,56 Prozent auf 99,00 GBP) und Haleon (+ 1,24 Prozent auf 3,50 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-6,86 Prozent auf 34,09 GBP), Legal General (-6,35 Prozent auf 2,52 GBP), Entain (-6,01 Prozent auf 5,60 GBP), J Sainsbury (-5,64 Prozent auf 3,33 GBP) und Ocado Group (-4,55 Prozent auf 2,08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 23 404 404 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 268,289 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at