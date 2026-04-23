London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 23.04.2026 12:26:49

Verluste in London: FTSE 100 verliert am Donnerstagmittag

Verluste in London: FTSE 100 verliert am Donnerstagmittag

Der FTSE 100 notiert derzeit im negativen Bereich.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent leichter bei 10 365,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,999 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 476,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 476,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 477,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 365,61 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 2,84 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.03.2026, den Wert von 9 894,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 143,44 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 403,18 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 3,64 Prozent auf 13,70 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,20 Prozent auf 34,32 EUR), Airtel Africa (+ 1,83 Prozent auf 3,68 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,56 Prozent auf 99,00 GBP) und Haleon (+ 1,24 Prozent auf 3,50 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-6,86 Prozent auf 34,09 GBP), Legal General (-6,35 Prozent auf 2,52 GBP), Entain (-6,01 Prozent auf 5,60 GBP), J Sainsbury (-5,64 Prozent auf 3,33 GBP) und Ocado Group (-4,55 Prozent auf 2,08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 23 404 404 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 268,289 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Analysen
24.04.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
24.04.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 30,57 -0,65% 3i plc
Airtel Africa 4,17 -0,71% Airtel Africa
Entain PLC Registered Shs 6,92 2,49% Entain PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 39,08 -0,05% Fresnillo PLC
Haleon PLC 4,08 0,59% Haleon PLC
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 16,00 0,19% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
HSBC Holdings plc 15,23 -0,46% HSBC Holdings plc
J. Sainsbury plc 4,02 1,36% J. Sainsbury plc
Legal & General plc 2,97 0,58% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,13 -0,92% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 115,20 1,14% London Stock Exchange (LSE)
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 34,62 -0,80% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,43 3,94% Ocado Group PLC
Segro PLC (REIT) 8,25 1,23% Segro PLC (REIT)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 379,08 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen