Verluste in London: FTSE 100 verliert zum Handelsstart

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,61 Prozent leichter bei 10 374,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,081 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 438,24 Punkten in den Handel, nach 10 437,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 356,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 443,37 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 466,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 894,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 758,04 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,26 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 1,94 Prozent auf 10,04 GBP), Bunzl (+ 1,70 Prozent auf 25,06 GBP), Admiral Group (+ 1,33 Prozent auf 33,56 GBP), AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 134,54 GBP) und BAT (+ 1,15 Prozent auf 44,97 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-6,08 Prozent auf 28,25 GBP), Antofagasta (-4,95 Prozent auf 37,60 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,39 Prozent auf 13,79 GBP), Anglo American (-3,56 Prozent auf 37,66 GBP) und Endeavour Mining (-3,07 Prozent auf 39,10 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 4 501 850 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 284,987 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at