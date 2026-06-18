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FTSE 100-Marktbericht 18.06.2026 15:59:17

Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter

Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter

Der FTSE 100 bewegt sich derzeit im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,06 Prozent schwächer bei 10 397,72 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,000 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 10 510,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 508,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 388,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 510,16 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,703 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 10 323,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 305,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 843,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,49 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Melrose Industries (+ 1,96 Prozent auf 4,83 GBP), IMI (+ 1,75 Prozent auf 30,26 GBP), Informa (+ 1,62 Prozent auf 8,54 GBP), Intertek (+ 1,45 Prozent auf 58,03 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,41 Prozent auf 4,59 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-5,91 Prozent auf 84,36 GBP), Flutter Entertainment (-5,40 Prozent auf 75,60 GBP), Fresnillo (-4,83 Prozent auf 31,50 GBP), Intermediate Capital Group (-4,71 Prozent auf 17,21 GBP) und Sage (-4,61 Prozent auf 7,94 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 31 315 162 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 279,926 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

2027 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 25,61 -1,01% 3i plc
Flutter Entertainment 88,00 0,00% Flutter Entertainment
Fresnillo PLC 33,80 -6,01% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16,34 -0,83% HSBC Holdings plc
IMI PLC 35,00 0,00% IMI PLC
Informa PLC 10,10 0,00% Informa PLC
Intermediate Capital Group PLC 19,90 -0,50% Intermediate Capital Group PLC
International Consolidated Airlines S.A. 5,25 -0,49% International Consolidated Airlines S.A.
Intertek plc 67,00 0,68% Intertek plc
Legal & General plc 3,26 -0,06% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,20 -0,82% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 97,72 1,50% London Stock Exchange (LSE)
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,46 -1,76% Melrose Industries PLC Registered Shs
Sage PLC 9,35 0,54% Sage PLC

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