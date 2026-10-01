Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 01.10.2026 17:58:52

Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Der FTSE 100 ging mit Verlusten aus dem Donnerstagshandel.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 1,68 Prozent schwächer bei 10 428,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,181 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 606,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 606,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 390,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 606,39 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 789,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 478,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 446,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,79 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 1,81 Prozent auf 3,83 GBP), Auto Trader Group (+ 1,68 Prozent auf 4,60 GBP), BP (+ 1,40 Prozent auf 5,57 GBP), Airtel Africa (+ 1,33 Prozent auf 3,05 GBP) und Tesco (+ 1,28 Prozent auf 4,75 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Games Workshop Group (-6,23 Prozent auf 168,70 GBP), Bank of Georgia Group (-5,78 Prozent auf 135,40 GBP), NatWest Group (-5,37 Prozent auf 6,51 GBP), Weir Group (-4,74 Prozent auf 25,74 GBP) und Lloyds Banking Group (-4,49 Prozent auf 1,02 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 145 393 600 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 303,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,66 1,22% Airtel Africa
Auto Trader Group PLC 5,45 0,93% Auto Trader Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158,00 -3,07% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,78 1,61% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,51 -1,18% BP plc (British Petrol)
Games Workshop Group PLC 201,20 1,21% Games Workshop Group PLC
HSBC Holdings plc 16,86 -0,79% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,20 -0,74% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 7,66 -1,31% NatWest Group PLC Registered Shs
Tesco PLC 5,60 -0,88% Tesco PLC
Weir Group PLC 30,40 -0,65% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 4,52 0,89% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 451,84 0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen