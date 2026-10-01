Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Der FTSE 100 ging mit Verlusten aus dem Donnerstagshandel.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 1,68 Prozent schwächer bei 10 428,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,181 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 606,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 606,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 390,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 606,39 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 789,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 478,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 446,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,79 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 1,81 Prozent auf 3,83 GBP), Auto Trader Group (+ 1,68 Prozent auf 4,60 GBP), BP (+ 1,40 Prozent auf 5,57 GBP), Airtel Africa (+ 1,33 Prozent auf 3,05 GBP) und Tesco (+ 1,28 Prozent auf 4,75 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Games Workshop Group (-6,23 Prozent auf 168,70 GBP), Bank of Georgia Group (-5,78 Prozent auf 135,40 GBP), NatWest Group (-5,37 Prozent auf 6,51 GBP), Weir Group (-4,74 Prozent auf 25,74 GBP) und Lloyds Banking Group (-4,49 Prozent auf 1,02 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 145 393 600 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 303,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at