Heute legen Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 10 464,25 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,128 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 480,47 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 480,82 Punkte).

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 447,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 494,17 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der FTSE 100 10 690,36 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 854,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 534,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,16 Prozent zu. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Balfour Beatty (+ 3,68 Prozent auf 9,02 GBP), Compass Group (+ 2,81 Prozent auf 34,76 USD), 3i (+ 1,90 Prozent auf 26,34 GBP), SSE (+ 1,85 Prozent auf 26,36 GBP) und Investec (+ 1,71 Prozent auf 5,64 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-6,93 Prozent auf 25,77 GBP), Anglo American (-5,47 Prozent auf 31,50 GBP), Fresnillo (-3,99 Prozent auf 21,66 GBP), Glencore (-3,86 Prozent auf 4,46 GBP) und Endeavour Mining (-3,31 Prozent auf 32,09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16 240 568 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252,581 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at