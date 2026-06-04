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FTSE 100 im Blick 04.06.2026 09:28:58

Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

FTSE 100-Handel am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 10 329,26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,982 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 332,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 332,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 333,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 307,12 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,769 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 363,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 567,65 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 801,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,80 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell JD Sports Fashion (+ 2,32 Prozent auf 0,86 GBP), Entain (+ 1,92 Prozent auf 5,64 GBP), Haleon (+ 1,84 Prozent auf 3,27 GBP), NatWest Group (+ 1,68 Prozent auf 6,00 GBP) und Barratt Developments (+ 1,63 Prozent auf 2,62 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil J Sainsbury (-2,99 Prozent auf 2,96 GBP), Vodafone Group (-2,47 Prozent auf 1,11 GBP), WPP 2012 (-2,27 Prozent auf 2,58 GBP), BAT (-1,91 Prozent auf 43,18 GBP) und Rio Tinto (-1,66 Prozent auf 79,38 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1 761 719 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,192 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,35 erwartet. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 25,56 4,11% 3i plc
Barratt Developments PLC 3,04 2,01% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,94 -1,58% BAT PLC (British American Tobacco)
Entain PLC Registered Shs 6,53 2,45% Entain PLC Registered Shs
Haleon PLC 3,79 1,17% Haleon PLC
HSBC Holdings plc 15,28 -4,88% HSBC Holdings plc
Informa PLC 9,30 0,00% Informa PLC
J. Sainsbury plc 3,44 -2,16% J. Sainsbury plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,00 3,95% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,10 0,03% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,15 0,09% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 6,84 -0,09% NatWest Group PLC Registered Shs
Rio Tinto plc 90,30 -3,03% Rio Tinto plc
Vodafone Group PLC 1,27 -1,24% Vodafone Group PLC
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