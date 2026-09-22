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Index-Bewegung 22.09.2026 17:58:53

Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der FTSE 100 bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Zum Handelsende fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,29 Prozent auf 10 708,33 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,181 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 738,97 Punkten, nach 10 739,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 771,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 708,33 Punkten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 10 816,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 437,85 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 9 226,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,61 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Kingfisher (+ 12,43 Prozent auf 3,44 GBP), Smiths (+ 7,45 Prozent auf 27,83 GBP), JD Sports Fashion (+ 6,41 Prozent auf 0,79 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3,04 Prozent auf 44,08 GBP) und Croda International (+ 2,59 Prozent auf 32,92 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil BT Group (-3,84 Prozent auf 1,91 GBP), Admiral Group (-3,39 Prozent auf 37,06 GBP), Auto Trader Group (-2,81 Prozent auf 4,84 GBP), BAE Systems (-2,78 Prozent auf 19,93 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-2,35 Prozent auf 81,54 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 90 046 860 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 302,488 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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