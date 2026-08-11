Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Kaum verändert zeigte sich der FTSE 100 zum Handelsschluss.

Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 10 844,19 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,264 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 862,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 862,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 825,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 893,22 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 497,29 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 10 269,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 129,71 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit StJamess Place (+ 3,20 Prozent auf 11,77 GBP), Compass Group (+ 2,83 Prozent auf 33,03 USD), Endeavour Mining (+ 2,68 Prozent auf 41,83 GBP), Entain (+ 2,36 Prozent auf 5,55 GBP) und IG Group (+ 2,21 Prozent auf 13,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Spirax-Sarco Engineering (-5,56 Prozent auf 72,25 GBP), M&G (-3,31 Prozent auf 3,50 GBP), Standard Life (-3,27 Prozent auf 9,02 GBP), Legal General (-3,08 Prozent auf 3,02 GBP) und Prudential (-2,88 Prozent auf 10,13 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 98 065 033 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at