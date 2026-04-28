Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 10 311,19 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,970 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10 321,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 321,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 10 298,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 326,36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 9 967,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der FTSE 100 10 154,43 Punkte auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 8 417,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,62 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 3,48 Prozent auf 2,68 GBP), BP (+ 2,51 Prozent auf 5,87 GBP), Diploma (+ 1,09 Prozent auf 69,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 74,17 GBP) und Anglo American (+ 0,91 Prozent auf 36,65 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Barclays (-2,96 Prozent auf 4,15 GBP), RELX (-1,66 Prozent auf 26,66 GBP), AstraZeneca (-1,60 Prozent auf 137,48 GBP), GSK (-1,49 Prozent auf 19,86 GBP) und Experian (-1,22 Prozent auf 27,10 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 509 494 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,057 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,83 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at