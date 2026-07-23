Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus

So bewegt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,37 Prozent tiefer bei 10 677,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,169 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 716,99 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 716,97 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 720,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 677,14 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,725 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 428,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 457,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 061,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,30 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Segro (+ 7,57 Prozent auf 9,63 GBP), 3i (+ 6,03 Prozent auf 27,06 GBP), Anglo American (+ 5,33 Prozent auf 37,17 GBP), RELX (+ 2,24 Prozent auf 25,09 GBP) und BP (+ 1,91 Prozent auf 5,50 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Centrica (-3,78 Prozent auf 1,73 GBP), Rentokil Initial (-3,44 Prozent auf 4,30 GBP), SSE (-2,92 Prozent auf 24,56 GBP), Whitbread (-2,73 Prozent auf 23,89 GBP) und Compass Group (-2,69 Prozent auf 30,05 USD).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3 764 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,640 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at