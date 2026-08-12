Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|LSE-Handel im Blick
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12.08.2026 09:28:49
Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus
Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,01 Prozent tiefer bei 10 843,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,253 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 844,19 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 844,19 Punkte).
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 849,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 835,46 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,532 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 497,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 265,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 147,81 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,96 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Bank of Georgia Group (+ 2,14 Prozent auf 129,00 GBP), Fresnillo (+ 1,42 Prozent auf 29,90 GBP), Glencore (+ 1,05 Prozent auf 5,80 GBP), Rolls-Royce (+ 0,96 Prozent auf 15,48 GBP) und Melrose Industries (+ 0,92 Prozent auf 4,92 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Burberry (-1,62 Prozent auf 11,51 GBP), JD Sports Fashion (-1,52 Prozent auf 0,91 GBP), Bunzl (-1,39 Prozent auf 27,67 GBP), Tesco (-1,24 Prozent auf 4,56 GBP) und Diageo (-1,19 Prozent auf 17,45 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 353 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,060 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|14,12
|-0,35%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|141,00
|-5,37%
|Bunzl plc
|32,44
|0,19%
|Burberry plc
|13,10
|0,19%
|Diageo plc
|20,19
|-0,10%
|Fresnillo PLC
|35,52
|-1,33%
|Glencore plc
|6,73
|0,45%
|HSBC Holdings plc
|17,92
|-0,26%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|1,08
|0,47%
|Lloyds Banking Group
|1,35
|-0,11%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,77
|-0,55%
|Rolls-Royce Plc
|18,30
|0,00%
|Tesco PLC
|5,25
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
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