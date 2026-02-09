Fresnillo Aktie

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

FTSE 100 aktuell 09.02.2026 15:59:27

Verluste in London: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Montag steht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,22 Prozent im Minus bei 10 347,25 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,902 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 369,83 Punkte an der Kurstafel, nach 10 369,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 420,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 315,99 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 124,60 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 682,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 700,53 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,98 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 481,54 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 5,25 Prozent auf 38,88 GBP), Antofagasta (+ 4,55 Prozent auf 37,44 GBP), Glencore (+ 3,55 Prozent auf 4,95 GBP), BAE Systems (+ 3,01 Prozent auf 19,36 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,28 Prozent auf 12,57 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil NatWest Group (-7,29 Prozent auf 6,11 GBP), Lloyds Banking Group (-3,89 Prozent auf 1,03 GBP), BT Group (-3,53 Prozent auf 1,99 GBP), Ocado Group (-3,33 Prozent auf 2,24 GBP) und Barratt Developments (-3,03 Prozent auf 3,74 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 99 816 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 257,283 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

