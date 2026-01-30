Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,83 Prozent tiefer bei 48 664,26 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,846 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,272 Prozent schwächer bei 48 938,27 Punkten, nach 49 071,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 48 590,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 047,68 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,963 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 367,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 522,12 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Wert von 44 882,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,583 Prozent aufwärts. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 9,92 Prozent auf 43,76 USD), Chevron (+ 1,64 Prozent auf 173,99 USD), Merck (+ 0,85 Prozent auf 109,26 USD), Walmart (+ 0,48 Prozent auf 117,97 USD) und Coca-Cola (+ 0,46 Prozent auf 73,77 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen American Express (-3,66 Prozent auf 345,37 USD), Visa (-2,83 Prozent auf 322,40 USD), UnitedHealth (-1,97 Prozent auf 286,52 USD), 3M (-1,62 Prozent auf 153,84 USD) und Nike (-1,50 Prozent auf 61,66 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 16 929 221 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,898 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at