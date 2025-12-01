Verluste in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Das macht der NASDAQ 100 heute.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 25 409,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,795 Prozent tiefer bei 25 232,75 Punkten in den Handel, nach 25 434,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 158,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 443,21 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 25 858,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 415,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20 930,37 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 21,14 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Old Dominion Freight Line (+ 4,97 Prozent auf 142,02 USD), Synopsys (+ 4,69 Prozent auf 437,63 USD), Fiserv (+ 3,64 Prozent auf 63,71 USD), Atlassian (+ 3,38 Prozent auf 154,58 USD) und Diamondback Energy (+ 3,37 Prozent auf 157,73 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-9,00 Prozent auf 161,23 USD), Broadcom (-3,16 Prozent auf 390,22 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,05 Prozent auf 756,42 USD), Exelon (-2,78 Prozent auf 45,81 USD) und Biogen (-2,39 Prozent auf 177,74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24 437 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,705 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

