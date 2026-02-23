Verluste in New York: Dow Jones am Mittag im Minus

So bewegt sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,49 Prozent tiefer bei 48 888,60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,586 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,611 Prozent tiefer bei 49 323,00 Punkten in den Montagshandel, nach 49 625,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 49 695,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 775,94 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 23.01.2026, den Wert von 49 098,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 245,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 43 428,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 2,05 Prozent auf 164,07 USD), Verizon (+ 1,88 Prozent auf 50,18 USD), Walmart (+ 1,77 Prozent auf 125,17 USD), Johnson Johnson (+ 1,68 Prozent auf 246,57 USD) und McDonalds (+ 1,24 Prozent auf 333,32 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil American Express (-7,72 Prozent auf 319,45 USD), Salesforce (-5,31 Prozent auf 175,32 USD), Nike (-4,68 Prozent auf 62,34 USD), JPMorgan Chase (-4,10 Prozent auf 298,04 USD) und IBM (-4,07 Prozent auf 246,70 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 175 452 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,923 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,04 zu Buche schlagen. Mit 5,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at