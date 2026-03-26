Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,85 Prozent schwächer bei 46 035,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 17,873 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,248 Prozent schwächer bei 46 314,24 Punkten, nach 46 429,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 45 953,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 46 547,59 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,507 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 499,20 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 26.12.2025, den Stand von 48 710,97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Stand von 42 454,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,85 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 369,39 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1,64 Prozent auf 184,95 USD), Chevron (+ 1,48 Prozent auf 208,18 USD), Cisco (+ 0,97 Prozent auf 82,63 USD), Verizon (+ 0,78 Prozent auf 50,77 USD) und Apple (+ 0,62 Prozent auf 254,18 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-3,67 Prozent auf 172,12 USD), Boeing (-2,20 Prozent auf 195,22 USD), Caterpillar (-2,13 Prozent auf 703,70 USD), Goldman Sachs (-2,12 Prozent auf 823,99 USD) und 3M (-1,98 Prozent auf 145,12 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 24 677 529 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at